Agradece “Chabel” apoyo de su equipo

Castaños, COAH.- “Chabel solo, no puede avanzar, Me siento satisfecho y orgulloso de mi equipo de trabajo, regidores, síndicos, directores y coordinadores” palabras textuales del presidente municipal José Isabel Sepúlveda Elías a unas semanas de brindar el cuarto informe de Gobierno al Pueblo Castañense.

Será el próximo viernes 8 de diciembre cuando se lleve a cabo el Cuarto Informe de Gobierno del municipio de Castaños, en el salón de la sección 38 de esta ciudad, a las 11 de la mañana, en un formato diferente más ameno, donde la primera autoridad habrá de rendir su informe a través de un video con una duración aproximada de 25 minutos.

Castaños avanzó de manera considerable durante el período de gestión del alcalde Sepúlveda Elías, pavimentaciones en diversos sectores de esta ciudad, electrificación de comunidades rurales, apoyo al campo, además de la construcción del Puente Superior Vehicular Centenario que es y será la magna obra que marque la pauta para el desarrollo futuro que viene para el municipio.

El edil habrá de presentar las actividades realizadas durante su período de gobierno en este último año de ejercicio, donde resaltará la obra pública que ha hecho mucho impacto en Castaños, como apoyos al campo, electrificación, pavimentación apoyos en educación y salud.

“En obra pública en el área urbana se puede resaltar las obras ejecutadas a través de Copladem, inversión que supera los 8 millones de pesos, donde se aplicó en extensiones de agua potable, drenaje, electrificación, apoyos en materia de salud educativa y deportiva” mencionó.

También habrá de destacar la inversión de 49 millones de pesos, recurso que a través del Gobierno del Estado se logro pavimentar 164 cuadras de esta ciudad, además el recurso de 5 millones de pesos por parte del Programa de Fondo Minero destinado en pavimentación de la colonia Independencia.