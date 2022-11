Agradece directora apoyo de Gobierno

Lidia Rodríguez directora de la secundaria #60 Matías Najera, agradeció la suma de esfuerzos entre el gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para hacer lo necesario para que los alumnos pudieran regresar a clases presenciales luego de que padres de familia tomaran las instalaciones.

Fue el 9 de mayo cuando se reintegraron a labores, había situaciones que traían desde el 2018 por problemas en el transformador, pero en el mes de julio se quemó el cableado y dejó sin luz algunas áreas de la escuela, además calentamiento de paredes y toques por problemas eléctricos.

Tenían registros expuestos y afortunadamente ya se resolvió, el Gobierno del Estado envió el recurso para subsanar la situación del transformador, mientras que el municipio apoyo con el cableado para alimentar las 9 aulas donde 234 alumnos toman clases.

"Yo desconozco montos, pero se dieron las orden de compra y ya quedó todo listo, hubo una corresponsabilidad entre estado y municipio que sumaron esfuerzos, se vio reflejado el trabajo del equipo y eso nos benefició", comentó.

Dijo que se hizo una limpieza con apoyo de padres de familia que están al pendiente de la educación de sus hijos así como de su integridad, ahora que ya está el plantel en el mejor estado se retomarán las clases.

Planeación de la Secretaría de Educación Pública está por dictaminar área de no riesgo y una vez que esto suceda retomarán las clases, pues ya no quieren que los jóvenes ya no pierdan un solo día de clases.

Señaló que tenían actividades programadas que no es posible reprogramarlas, pero ahorita lo que más interesa es el aprovechamiento de los alumnos que estuvieron trabajando en casa, ya están por presentar exámenes porque están cerca de hacer la evaluación.