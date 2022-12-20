Agradece Hugo a Merco y a Rotarios

San Buenaventura, Coahuila. - El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez agradeció al Club Rotario Monclova y al supermercado Merco ubicado en el Paseo Monclova por considerar a personas vulnerables de San Buenaventura en la entrega de aparatos ortopédicos.

El señor Javier Arteaga Gutiérrez, presidente del Consejo de Grupo Comercial Merco dio la bienvenida a las autoridades municipales de la región centro a quienes se les donaron sillas de ruedas, andaderas y muletas gracias al programa de redondeo en el que participan los clientes y en el que se recaudó 208 mil pesos.

El empresario recalcó que esta acción es un logro gracias a la participación de los clientes que participan en este programa pues señaló que el supermercado es el enlace para poder recaudar pero que el logro es gracias a la empatía de la gente.

Hugo Lozano hizo un reconocimiento especial al Centro Comercial Merco y Club Rotario por la entrega directa de 17 sillas de ruedas para habitantes de San Buenaventura.

Alrededor de 10 beneficiarios asistieron a recibir personalmente silla y el resto serán entregadas por el Club Rotario a domicilio como regalo navideño a quienes requieren de este aparato móvil.

Beneficiarios, Sandra Margarita Mtz, Carolina Romo, María Villalobos García, Juan Manuel Ancira Vazquez, Nora Alicia Sanchez Valdez, Ema Contreras Valdez, Fidencio Jesús Rodríguez Lara, Enrique Ibarra rodríguez, María Rodríguez, Dora Martha Contreras Vázquez, Eloy Jiménez, Rosa Guadalupe González, María Heredia, Fidencio Jesús Rodríguez, Teodora Gutiérrez Hernández, Ildefonso Balandran Hernández y Jaime Garza Garza.