Agradecen a Beto en zonas rurales

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- La comunidad del Ejido Estanque de Palomas publicó un mensaje de agradecimiento al alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez por acelerar acciones en beneficios de la educación rural.

En la escuela primaria Escuadrón 201 de Cuatro Ciénegas la Administración que encabeza el Alcalde Beto Villarreal avanza en la construcción del techo estructural de la institución.

El habitante Luis Fernando también reconoció el trabajo del Director de Obras Públicas Arquitecto Sergio David Ceniceros Lopez quien estuvo al pendiente se informar a los padres de familia sobre esta obra.

Cabe destacar que a principios de año en este Ejido los padres de familia gestionaron al alcalde Beto Villarreal apoyo con la construcción del techo para patio cívico escolar.

Se instalaron los perfiles y láminas con apoyo del Gerente de Simas Cuatro Ciénegas Lic. Juan de Dios Luna Ruiz quien hizo la supervisión de obra que ya está disponible para los alumnos y que puedan cubrirse de las inclemencias del tiempo.