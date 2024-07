Agradecen a Piña apoyos escolares

FRONTERA COAH.- Verse beneficiada con una beca para sus hijos departe del alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, fue lo mejor para Erika Adame, habitante de la colonia Jardines del Aeropuerto, quien la mañana de este viernes, acudió a la presidencia municipal para agradecer personalmente el apoyo brindado.

"La verdad no tengo más que palabras de agradecimiento a un alcalde que supo responder a las necesidades de las familias con hijos estudiantes y en condiciones de vulnerabilidad", expuso.

Destacó que solo Dios sabe el gran sacrificio que le ha resultado sacar a sus hijos adelante, pero agradeció a las autoridades municipales en turno por la sensibilidad al otorgar becas a sus hijos y así salir adelante en sus estudios.

Dijo que a su hijo no le permitían entrar a la preparatoria porque no llevaba completo su uniforme, de ahí que recurrió al área de Educación con la maestra Angélica Jacobo quien tuvo a bien gestionarle una beca, lo que hizo posible la adquisición no solo de su uniforme, sino cumplir con la compra de los útiles requeridos y solventar sus traslados.

La beca mensual que le proporcionaron a su hijo, detalló "es un gesto que nunca voy a olvidar, porque gracias a ese apoyo mi hijo ha salido adelante".

"Por eso vengo aquí a agradecerle personalmente al alcalde Roberto Piña no sólo por las becas, sino por el gran trabajo que ha venido realizando a lo largo de su administración".

Dijo que basta ver como tiene limpia toda la ciudad, los contenedores vacíos, las calles iluminadas, el techado del CETIS No. 46 y la recuperación del CEFARE por mencionar algunas cosas.

Lamentó que por cierre de la administración, muchos de los apoyos ya no puedan darse, pero agradeció que con lo recibido se pudo hacer mucho y eso sus hijos estudiantes lo agradecen con el corazón.