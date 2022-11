Agradecen apoyo discapacitados

FRONTER COAH-. Adultos mayores y personas con capacidades diferentes se mostraron agradecidos por la atención que les brindó el personal del DIF ayer durante su visita en el panteón municipal, Aracely Loyola Loera agradeció por pensar en este que para muchos pareciera ser el mínimo detalle o lo último en pensar pero que para ellos es un gran gesto.

"Me trajeron hasta aquí hasta la tumba, es muy bueno porque antes la silla se atoraba y batallábamos mucho, vengo a ver a mi hija que se me murió a causa del covid por eso no puedo faltar", comentó.

"Estamos encantados con Piña ahorita porque está pensando en todo, hasta en los detalles más mínimos", Aracely Loyola Loera.

Señaló que ella tuvo trombosis y angina de pecho, no podía ni hablar pero mencionó que Dios la sanó y aunque actualmente si puede caminar solo da pequeños pasos en su vivienda, para salir alguna otra parte es necesaria la silla de ruedas.

Dijo que el año pasado batalló tanto en pasar que hasta se le quebró su silla de ruedas, se maltratan mucho por lo que la atención por parte del personal y de los conductores del UNEDIF fue muy bueno, además del trato que recibieron pues aseguró que fueron muy cordiales.

"El alcalde que tenemos está trabajando muy bien, estamos encantados con Piña ahorita porque está pensando en todo, hasta en los detalles más mínimos, en eso que nadie había pensado como esto", comentó.