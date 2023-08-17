Agradecen madres apoyo a Educación

FRONTERA COAH-. Madres de familia se mostraron agradecidas con el Gobierno Municipal de Frontera esto por el servicio que brindan a decenas de estudiantes universitarios y más ahora que se implementó el Frontera-Bus 3, lo que permite ampliar el servicio a los estudiantes.

"Está muy bien, es para optimizar tiempos pero ayuda la economía, mi hija no se tienen que levantar temprano como antes porque sí se les dificultaba ya que tenía que tomar dos camiones y con este apoyo sirve para que no desistan de su educación, está muy padre este apoyo, muchas gracias al alcalde, señaló Verónica del Carmen Ortiz; madre de familia.

Agregó que su hija está en tercer semestre de universidad, ella iba más temprano pero además una persona tenía que acompañarla porque estaba muy oscuro, aunado a que su madre vive fuera, este servicio le permite estar más tranquila y menciona que además está el gran ahorro económico ya que se ahorran hasta 80 pesos diarios, agradeció por la iniciativa de proporcionar ese transporte más ahora que hace mucho calor.

Por su parte, Laura Verónica Martínez Ontiveros dijo que los primeros días fue muy difícil porque se iba en camión o en Uber, "Gracias a Dios que pusieron el transporte, es una ayuda para todos para que sigan estudiando", señaló.

Martha Contreras fue otra madre que gradeció, dijo que para ella es muy importante porque hay ocasiones en que se arrepienten de estudiar por no tener las posibilidades para transportarse, el Frontera-Bus les permite ahorrar y dejar el dinero para otras cosas que ocupen en la misma escuela.

Por su parte, el alcalde Roberto Piña señaló que este año el ingreso de nuevos estudiantes a las universidades se incrementó por eso decidieron agregar un tercero Frontera-Bus, comentó que mientras él esté al frente de la administración los jóvenes tendrán este beneficio, dijo que es muy respetuoso con los jóvenes, no le gusta incomodado y es que nunca se ha tomado fotografía con ellos, el alcalde señaló que los jóvenes le dan las gracias cada que llegan a sus destinos y se bajan de las unidades.

Mencionó que lo que gastan es el costo de combustible pero vale la pena apoyar de esta manera a la educación por el progreso de estos jóvenes.