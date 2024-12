Agradecen servicios al ´Tren de la Salud´

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de recibir consultas en diferentes especialidades, pacientes que acudieron al Dr. Vagón el Tren de la Salud, se mostraron muy contentos y agradecidos por la atención recibida, la que dijeron "es de primer nivel".

Marisela Orozco Cervantes de Frontera, dijo estar muy contenta porque fue atendida de una forma muy profesional, muy buena y con mucha paciencia.

Dijo que ella sufrió una caída y le dolía su columna de ahí que decidió solicitar los servicios de Rehabilitación Física y Quiropráctico, en donde dijo "me trataron sumamente bien".

Precisó que el año pasado acudió a la misma especialidad para recibir atención, ya que traía un problema en el cuello "y lo mejor fue que llegué collarín y salí sin él", lo que dijo, es una muestra de lo bueno que son los doctores del Dr. Vagón.

Dijo que gracias al equipo de quiroprácticos, mejoró la movilidad en su cuello la primera vez que la atendieron y en esta ocasión llega con problemas en la columna, la que verían la mañana de este miércoles. El servicio y la atención es muy buena y me siento bastante bien, externó Marisela.

Por su parte, Alicia Soto, dijo que está muy contenta porque la atención que se brinda es de primer nivel "nos han tratado de maravilla", expuso.

Es un excelente servicios y las atenciones son personalizadas, así que me voy con muy buen sabor de boca.

Perla Sánchez, quien acudió al Dr. Vagón el Tren de la Salud por un malestar general, dijo que en otra parte, se hubiera cobrado caro la atención recibida "y aquí además de que es una atención muy buena, todos los servicios son completamente gratis".

Esto, dijo, es de mucha ayuda para todos, pues es bastante ahorro el que tenemos, pues mucha gente no cuenta con los recursos para una consulta particular o bien, no cuentan con seguridad social.

"No quisiera que se nos fuera, hoy es el último día que está aquí", externó Leopoldo Sánchez, quien además de agradecer esta oportunidad de acceder a servicios generales completamente gratis, agradeció al alcalde Roberto Piña haberlo hecho posible una vez más en beneficio de cientos de personas que vienen de los diferentes municipios de la región Centro.

"Recibimos chequeos de todo tipo y nos revisan muy minuciosamente, además, nos dan los medicamentos, así que quisiéramos que siempre estuviera aquí, pero no es posible. Sin embargo, hay que seguir pugnando porque siga viviendo esta clínica itinerante porque además de que nos tratan muy bien, nos atienden y nos regalan las medicinas.