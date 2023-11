Aguantan mal olor por aguas negras

Desde hace 7 años que Simas no resuelve problema de aguas negras, decenas de familias sufren las concrescencias de un problema de alcantarillado en la colonia Las Aves, padecen dolores de cabeza, alergias y dolores estomacales.

El vecino Jose Sosa externó que han pasado años desde que se hizo el llamado al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, pero las cuadrillas que han acudido a revisar solo se quedan viendo al drenaje y sin actuar al respecto.

El estancamiento de agua negra se encuentra en la Privada Las Flores entre la calle Palomas y María del Carmen, pero afecta a toda la colonia.

"Ayer volvieron a venir y fuimos a otros pozos donde está el tapón del drenaje, pero dijeron que el camión andaba en la empresa Gunderson y que no lo tenían disponible. El mismo inspector no creía este problema que tenemos y lo tuvieron que traer, no nos dieron fecha para poder arreglarlo".

Señaló que son decenas de familias las que sufren de los malestares ocasionados por los fétidos olores, tales como alergias en la piel, dolores estomacales e incluso no pueden dormir por las noches.

Así mismo, la Regidora de Agua Potable, Guadalupe Martínez Maltos les aseguró que ya estaba por llegar la obra para solucionar el problema, mientras tanto tienen que soportar los malos olores.