Ahogan deudas a Obreros de AHMSA

FRONTERA., COAHUILA.-Embarcados hasta "los dientes" se encuentran obrero de Altos Hornos de México quienes durante este año se han visto en la necesidad de realizar empeños de artículos y solicitar créditos en tiendas, financieras y bancos cuyos intereses los tienen bastante preocupados, además con el regreso a clases los gastos se incrementan y no saben cómo cubrir todas las necesidades propias de la temporada.

Juan Antonio García, obrero de la planta 1 de AHMSA dijo que el regreso a clases de sus hijos implica un gasto más, pues comenzarán a llevar los uniformes de tiempo de calor y ya no les quedan, por lo que tuvo que sacar un crédito en una financiera para poder costear estos gastos que no se tenían proyectados.

"Los niños crecieron durante la temporada de invierno y los pantalones y camisas de verano del uniforme ya no les quedan, por lo que mi esposa sacó un crédito en un almacén comercial para adquirir el calzado de los niños y yo en una financiera para comprar los uniformes, los cuales tienen un costo aproximado de 1000 pesos en total".

Los obreros coincidieron en que como están recibiendo los pagos de las semanas y quincenas aplazadas, no completan para adquirir la despensa y pagar los recibos, además no contaron con que el regreso a clases de sus hijos es con el uniforme de verano, lo cual implica la compra de pantalones, calzado, camisa, corbata, short y tenis.

"Muchos compañeros están igual que nosotros, no contábamos con que los chiquillos iban a crecer tanto, los pantalones y camisas del uniforme ya no les quedaron y hay que comprar nuevas para el lunes, pues no pueden regresar a clases con el uniforme de inverno, pues el calor está muy fuerte y en las escuelas les piden ya presentarse con el uniforme de gala y del diario".