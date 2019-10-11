Ahuyentó frío a los pulgueros

Castaños, Coahuila.- El repentino cambio de clima afectó a los pulgueros ya que apenas se habían instalado cuando los fuertes vientos y el frío que se presentó la mañana de ayer no les permitían tener en pie los puestos de ropa y optaron por retirarse.

Desde muy temprano empezaron a instalarse como lo hacen cada semana, para aprovechar la mañana y vender lo suficiente, pero el descenso en la temperatura por el frente frío 4, hizo que desistieran.

De 80 comerciantes solo quedaron 3 por el viento frío que inició la mañana de ayer.

Se abrieron pacas nuevas y se instalaron los soportes para el techo de los puestos. Estaban terminando de instalarse cuando el viento cargado de tierra empezó a derribar la mayoría de los puestos.

Estuvieron así un buen rato, debatiendo entre si quedarse o retirarse. Los primeros puestos empezaron a irse, seguidos por los demás, uno que otro valiente trató de quedarse pero el viento seguía amenazante.

Al final de los 80 puesteros que se ponen cada semana en la pulga solo quedaron 2 o 3 ventas de comidas que decidieron que tenían que vender la mercancía porque de no hacerlo se les echaría a perder el producto.

Y así fue como cerca de 80 pulgueros no pudieron instalarse este viernes, teniendo grandes pérdidas en sus negocios. Esperan que la próxima semana la situación mejore.