Ajustarán 20% al presupuesto

La autoridad municipal ha girado instrucciones en los diferentes departamentos del municipio, esto con el fin de tener un ahorro del 20% pero seguir trabajando más que el año que termina, es decir hacer más con menos presupuesto.

Así lo comentó Américo Castilla; director de Servicios Primarios, dijo que esta fue la instrucción del alcalde Roberto Clemente Piña, pues ha funcionado esta programación y los importantes ahorros que se han realizado pero siempre atendiendo las peticiones de los ciudadanos.

Comentó que Carlos Acosta; tesorero municipal, entregó a todos los departamento un análisis de lo que cada uno gastó, con la intención de que gasten un 20% menos ya que se requiere del recurso para poder seguir ejecutando obras importantes para la población.

Señaló que en el caso de Servicios Primarios era importante que autoridad supieran que era prácticamente imposible ahorrar por las constantes reparaciones y mantenimientos de las unidades de recolección de basura, por eso se gestionó y para el próximo año se tendrá la adquisición de cuatro unidades más.

“Tal vez al principio nuestro departamento será uno de los que no puedan ahorrar, pero con la compra de estas unidades se verá reflejado ese ahorro, porque si gastamos mucho en reparación en aceite y manteamiento a las unidades obsoletas que se tienen”, comentó el director.