Al 95% plaza del Ejido La Cruz

FRONTERA COAH-. La obra de remodelación de la plaza del Ejido La Cruz tiene un importante avance, está por ser entregada a los habitantes de este sector para que tengan un espacio digno en donde puedan pasar un agradable momento familiar y ejercitarse.



Roberto del Bosque; director de Obras Públicas explicó que la obra tiene un avance del 95%, se trata de la cancha de futbol y la plaza pública que además tiene aparatos para realizar ejercicios, dijo que solo están afinando los últimos detalles.

Comentó que ahorita lo que están haciendo es instalar el alumbrado que tendrá este espacio público, ya que se requiere de una importante iluminación para seguridad de los ciudadanos y del mismo lugar, además se está por trabajar en el tema de la pintura en paredes de la cancha.

Comentó que incluso ya se colocaron los aparatos para hacer ejercicio y el personal que trabaja en la obra ya los instaló, lo mismo con los juegos para que los niños y niñas puedan ir y divertirse, por lo que aprovechó para exhortar a pares de familia, jóvenes y niños que cuiden de estas instalaciones, que ayuden al municipio a mantenerlas en buen estado.

La inversión que se realizó en esta obra es de aproximadamente 2 millones de pesos, ya que además de la cancha, los aparatos de ejercicio y los juegos también se está invirtiendo en la forestación del lugar con la siembra de más árboles que brinden sombra a la población.