Alerta Coahuila por medicamento contaminado

SALTILLO, COAH.- Luego de que en Durango fallecieron al menos 19 personas por la aplicación de anestesia contaminada con un hongo, lo que derivó en meningitis mortal, la Secretaría de Salud en Coahuila retiró de hospitales públicos, particulares y farmacias el medicamento, lo que previno una situación similar al Estado vecino.

Lo anterior lo informó Sergio de la Parra Juambelz, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario: “Se dieron las instrucciones para que de manera inmediata se retirara el anestésico y hasta el momento no se han reportado en Coahuila casos o fallecimientos como los que ocurrieron en Durango; solamente dimos atención en Torreón a dos pacientes que procedían de allá y que lamentablemente fallecieron”.

Los lotes del fármaco los envió el Gobierno Federal y hasta el momento se investiga si estaban en malas condiciones o se trató de una mala aplicación del medicamento, lo que provocó la muerte de 19 personas en Durando por meningitis, detalló el funcionario estatal.

Cabe señalar que las autoridades sanitarias de Durango identificaron que la causa es un anestésico contaminado con un hongo; además de las víctimas mortales, hay más de 60 personas diagnosticadas con la enfermedad, diez pacientes se encuentran en terapia intensiva y otros más en condiciones varias, pero estables.

La meningitis es una enfermedad infecciosa que ocasiona la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, además, se cerraron cuatro centros de salud en Durango donde se presume que se presentaron los contagios y se mantiene bajo vigilancia a mil 400 mujeres y ante la Fiscalía se abrieron 40 carpetas de investigación.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene tres líneas de investigación sobre el caso que incluyen la fabricación, aplicación y almacenamiento del medicamento que supuestamente se empleó en los procedimientos de anestesia.