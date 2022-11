Alerta Educación por tripandemia

SALTILLO, COAH.- Ante la alerta de una tripandemia en el Estado provocada por los virus del COVID - 19, la influenza y el sincicial, el Secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro dio a conocer que en los planteles educativos deben reforzarse el uso de cubrebocas sobre todo en los menores que no estén vacunados.

"Tenemos la información de Roberto Bernal, Secretario de Salud, sobre la situación de los contagios y las posibilidades de que una persona pueda adquirir los tres virus, sobre todo en que puede existir una confusión por lo similar de los síntomas entre ellos e incluso con una gripa que es característica de la época invernal, de ahí que hacemos el llamado a seguir con las mismas medidas del uso del cubre bocas y el gel anti bacterias en las escuelas de nivel básico", detalló el funcionario.

Saracho Navarro añadió que los protocolos continúan y se mantienen las reuniones con los jefes de sector para plantearles lo que la Secretaría de Educación ha recabado en los recorridos que han hecho en el estado, así como la actualizaron de los protocolos en caso de riesgo de las instituciones: "Con la experiencia que hemos tenido en las clases presenciales, ya cuentan con mucha información para poder actuar en caso de que se presente alguna incidencia en las escuelas".

Como se recordará, Roberto Bernal dio a conocer sobre el virus sincicial que ya se ha detectado en el Estado y que también puede ocasionar la muerte, por lo que pidió a la población protegerse, us también puede ocasionar enfermedades graves.

Finalmente, el Secretario de Educación afirmó que no se han registrado brotes de contagios de coronavirus en las escuelas, además de que es una cifra menor la de estudiantes que no han sido vacunados: "No dudo que existan casos aislados de niños o niñas que hayan resultado positivos, pero la mayoría se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el COVID y eso nos ayuda".