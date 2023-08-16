Alerta IMSS por venta de recetas

Ante la presencia en redes sociales de páginas que anuncian la supuesta venta de recetas médicas para usarlas como justificantes de ausencia en el trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila, informa que las empresas que cuentan con registro legal y formal de sus trabajadores ante el Instituto, deben regirse a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que la incapacidad es el único documento legal admitido para justificar faltas por accidente o enfermedad.

La líder del equipo de supervisión y especialista en medicina familiar en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), doctora Mayela Moreno Reyes, precisó que, por ningún motivo, una receta médica puede sustituir el valor de una incapacidad, pues la primera es expedida con fines médicos, no administrativos, y su uso como justificante puede tener efectos negativos en la productividad y la economía de las empresas.

Expuso que cuando un trabajador acude a recibir atención médica, se le realiza una valoración para determinar si el problema le impide asistir a su lugar de trabajo, y de ser así, el médico responsable expide un certificado para justificar su ausencia y determinar los días que el paciente habrá de permanecer en recuperación. Esto también aplica en el caso de las mujeres embarazadas para los periodos anteriores y posteriores al parto.

Por lo tanto, hizo un llamado a la población derechohabiente a no dejarse llevar por estas publicaciones que aseguran que las recetas médicas, presumiblemente falsas, son documentos que pueden justificar una falta.

Asimismo, reiteró el exhorto a las empresas a apegarse a los lineamientos oficiales y legales con el objetivo principal de no verse afectados y además coadyuvar en la erradicación de la venta ilegal de recetas médicas.