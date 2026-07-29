Inconformidad en colonia Benito por agua turbia y café en San Buenaventura

Vecinos de la colonia Benito, en San Buenaventura, denunciaron en redes sociales el suministro de agua con una coloración café y aspecto turbio, además de señalar que el servicio llega con poca presión.

La inconformidad fue expuesta mediante una publicación acompañada de fotografías en las que se observa el agua salir de una llave con una tonalidad marrón y acumularse en una jarra.

La usuaria Sonia Ramírez, a través de la página Alerta Monclova Original, cuestionó la calidad del agua que, según señaló, está suministrando SIMAS San Buenaventura. "Un chorrito, súper sucia y no sube al lavamanos, mucho menos a la regadera", escribió la ciudadana, quien también reclamó que el cobro del servicio sí llega puntualmente.

La publicación generó diversos comentarios de usuarios, algunos de ellos en tono de burla por el color del agua. Entre las respuestas se comparó con el agua que aparecía en la serie de El Chavo del Ocho, mientras otros usuarios ironizaron con que parecía agua de tamarindo o tepache.

Más allá de las bromas, la publicación generó preocupación entre habitantes por las condiciones en que estaría llegando el agua a los domicilios.

Ante el señalamiento, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, informó que revisará personalmente el tema para conocer qué está ocasionando la situación y buscar una solución.

El edil señaló que se dará seguimiento al reporte con el objetivo de atender la problemática y garantizar mejores condiciones en el suministro de agua potable.

Hasta el momento, la denuncia ciudadana corresponde a un reporte sobre las condiciones del agua en un sector de la colonia Benito, por lo que será necesario que el organismo operador determine el origen de la coloración y si representa algún riesgo para su uso.