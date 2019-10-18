Alerta Salud a hombres por el cáncer de mama

FRONTERA., COAH.- Los casos de cáncer de mama se han mantenido estables, ya que aunque se detectaron nuevos casos en hombres e incluso en mujeres, la mayor parte de ellos son detectados a tiempo y se curan en su totalidad.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N0. 4 Faustino Arocha dijo que no solo las mujeres deben estar pendientes de los cambios que sufren en los senos, sino los varones también, ya que aunque son contados los casos de cáncer en hombres, sí se dan y al ser detectados de forma tardía, se tiene que realizar la extirpación total de la mama.

Mencionó que actualmente gracias a las campañas realizadas para prevenir y atender los casos de cáncer de mama, se ha logrado concientizar a las mujeres para que se realicen la auto exploración mamaria, además de acudir en casos de sentir alguna bolita, masa o bulto irregular para que se les realicen los exámenes correspondientes y así descartar el riesgo de padecer cáncer.

Los varones también están propensos al cáncer de mama.

Dijo que los miembros de la Secretaría de Salud acudieron a una reunión en donde se les capacitó sobre los avances en el tratamiento del cáncer y sobre las nuevas tecnologías que se utilizarán para la erradicación del mismo.

Cabe mencionar que los casos que han sido detectados el último año, han tenido una excelente recuperación, gracias a que son detectados de manera oportuna y las pacientes sometidas a los tratamientos debidos durante su etapa 1 y 2.

Aseguró que en las primeras etapas el cáncer puede ser curado en su totalidad, pero en las etapas 3 y 4 corren el riesgo de sufrir una recaída a lo largo de su vida e incluso la mayoría de los casos que se detectan ya avanzados, pueden sufrir la amputación del seno como parte del tratamiento para salvar su vida, de ahí la importancia de la auto exploración.

“Tanto en los hombres como en las mujeres el cáncer de mama se puede ser erradicado en su totalidad si se detecta a tiempo, una vez que existe una sospecha el paciente es sometido a mastografía, ultrasonido e incluso a una tomografía para evitar dudas y de esa manera brindar de manera gratuita el tratamiento adecuado”.