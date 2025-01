Alerta salud por el metapneumovirus

SALTILLO, COAHUILA.- Con la reciente aparición de una nueva variante del virus metapneumovirus en China, las especulaciones sobre una nueva pandemia se desataron, sin embargo, Rubén Rodríguez, director de salud pública de Saltillo, aclaró que no hay ningún caso o alerta emitida por la federación en México, sin embargo, se mantienen alerta sobre la evolución de este virus.

"Ahorita no hay nada oficial del metapneumovirus, no hay informes ni nada, al parecer está afectando a los niños, no hay un reporte oficial entonces nosotros vamos a actuar con mucha cautela, debemos seguir concientizando sobre el uso de cubrebocas en espacios cerrados, lavado de manos, si estás entorno pues evitar ir a contagiar" comentó Rodríguez.

Además señaló que en el municipio se continuará alentando a la población a que se acerquen a temas preventivos para cualquier enfermedad, así como a que sin tienen algún virus, exhortar al uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos, para evitar tener un contagio más grande.

Rodríguez explicó que el virus de metapneumovirus hay, sin embargo, esta se trataría de una nueva variante, por lo que están a la espera de ver la información oficial, para en su caso informar a la población sobre posibles métodos para comprobar si son o no portadores del virus.

"No sabemos qué variante es la del metapneumovirus, aún no hay reportes específicos ni un cuadro clínico específico, vamos a mantenernos al tanto y en cuanto tengamos información oficial se los haremos saber" añadió.

72a Aún no hay información oficial por parte de la federación, indicó Rubén Rodríguez, director de salud pública de Saltillo.