Alertan contra la pediculosis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila, recomendó a las madres y padres de familia a darse el tiempo para revisar al menos una vez a la semana a sus hijas e hijos para identificar oportunamente la presencia de pediculosis y prevenir la propagación de la misma.

El especialista en medicina familiar y director de la Clínica No. 88 de Ramos Arizpe, doctor Asunción Ortiz Sánchez, detalló que la pediculosis es un problema que afecta en gran parte a las niñas y niños en etapa escolar debido al contacto directo que tienen con otros, así como por compartir objetos personales. Se trata de una infestación de huevos, larvas o piojos adultos en las partes del cuerpo con vello.

Si bien esto se puede prevenir con una constante revisión en casa, en los casos donde ya sea existente, se recomienda consultar a un médico, seguir las recomendaciones, evitar los remedios caseros y la automedicación. Además, agregó que al confirmarse el diagnóstico, se debe informar a la escuela para evitar que se propague más allá del salón de clases.

Asimismo, sugirió asear a las y los menores diariamente, mantener el cabello, peines y cepillos limpios, sobre todo, no compartir estos últimos. Procurar que los niños usen el cabello corto y las niñas recogido; esto dificulta que el parásito penetre en sus cabezas.

Peinarse dos o tres veces al día o mantener el cabello recogido o trenzado, no compartir gorras, ropa, peines, almohadas o adornos para el cabello, asolear y lavar la ropa de cama son otras recomendaciones.

El médico precisó que la pediculosis puede atacar a cualquier persona, aunque en los lugares donde hay mayor aglutinamiento y contacto entre sí la posibilidad se incrementa, razón por la cual las niñas y niños en edad escolar de entre cinco y 15 años son los más afectados.

De igual forma, aclaró que es falso que su aparición se relacione con falta de higiene, ya que contrario a lo que se cree, el piojo busca una cabeza limpia porque requiere oxigenación; cuando no hay condiciones migra a otro huésped y reiteró que el contagio es de cabeza a cabeza o por compartir objetos personales como peines, ligas, adornos para el cabello, gorras, sombreros, bufandas así como por usar la ropa de cama o almohadas de una persona infectada.