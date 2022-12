Alertan por bebidas adulteradas

SALTILLO, COAH.- Sergio de la Parra Juambelz, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario en Coahuila, alertó a la población por la venta de bebidas embriagantes con alcohol adulterado y añadió que a la fecha se han recibido alrededor de cinco denuncias por personas que incluso han sufrido daños al consumirlas.

"Cuando se nos notificó, acudimos a los lugares para resguardar las bebidas, son generalmente vendidas en expendios sin permiso y el tipo de alcohol que utilizan es el que se vende en farmacias, combinado con sustancias que adquieren en las ferreteras", detalló el funcionario estatal.

Uno de los casos que atendieron en el año 2020 fue en Parras de la Fuente, cuando cinco jóvenes terminaron intoxicados, uno perdió la vida y otro la vista luego de consumir una bebida elaborada por ellos mismos en una fiesta.

En dicha celebración, ellos crearon una "bebida" utilizando alcohol alcanforado de 96 grados, mismo que se utiliza como analgésico, así como diversos saborizantes.

Con dicho antecedente, el Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario en Coahuila recomendó principalmente a los jóvenes no realizar este tipo de prácticas, además de adquirir las bebidas en comercios autorizados y no en lugares que no cuentan con el permiso de venta pues es probable que estén elaboradas con alcohol adulterado.

Por otra parte, Sergio de la Parra Juambelz indicó que la dependencia ha decomisado alrededor de 10 mil vapeadores en el Estado, los cuales se venden de manera clandestina: "Es una lucha diaria, pero necesitamos el apoyo de la gente para que denuncie porque se ofertan a través de redes sociales y es ahí donde hay una alta demanda".

El funcionario recordó que los vapeadores están prohibidos y todos los días se decomisan este tipo de artículos del mercado, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para que haga el reporte ante la Sub Secretaría de Regulación y Fomento Sanitario en Coahuila.