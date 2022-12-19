Alertan por descenso de temperaturas

SALTILLO, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Saltillo exhortó a la población a extremar precauciones por el marcado descenso de la temperatura que se espera por el ingreso del siguiente frente frío, mismo que traerá temperaturas de hasta -4 grados centígrados bajo cero.

Alberto Neira, titular de la dependencia, indicó que a partir del próximo jueves 22 de diciembre comenzará a disminuir el termómetro con fuertes rachas de viento proveniente del norte y noreste de México, mientras que el viernes se registrarán temperaturas de entre -1 y -6 grados como mínimas y máximas de 5 a 7 grados.

El funcionario municipal añadió que para el 24 de diciembre, en Navidad, se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y -4 grados y máximas de 6 a 10 grados y para el día 25, bajará a -4 grado centígrado, con una máxima de 6 a 12 grados.

“Ante los pronósticos de bajas temperaturas, queremos informar a la población que tenemos 7 albergues disponibles en Saltillo, donde les ofrecemos alimento y bebidas calientes, además de colchas; en ellos podemos recibir a personas en situación vulnerable y a familias completas”, expresó Neira.

Finalmente, el titular de protección Civil en Saltillo alertó a la población cuando haga uso de calentadores eléctricos y de gas, pues es importante revisar que se encuentren en buenas condiciones; de igual manera, recordó que utilizar braseros dentro de los hogares es de alto riesgo, pues las personas pueden sufrir intoxicaciones.