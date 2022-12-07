Alista Ciénegas El Nacimiento

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Como parte de las tradiciones de nuestro país y teniendo en cuenta la siempre destacada decoración del centro histórico de Cuatro Ciénegas, Jesusita Torres García, encargada del departamento de Imagen Urbana, dio a conocer que se encuentran en constantes jornadas laborales para terminar los arreglos artesanales que el propio departamento elabora.

El alcalde Beto Villarreal reconoce la labor de los funcionarios pero sobre el tiempo que han dedicado fuera de horario para arreglar el municipio con productos reciclables o del mismo desierto.

La directora Jesusita dijo estar muy agradecida porque han contado con la participación destacada de José Manuel Rocha Morales, reconocido pintor del pueblo mágico y de Mayra Ortiz Robles, quien ha venido a reforzar los trabajos, entre los demás integrantes del equipo.

Los trabajos lucirán de manera coordinada entre el desfile Coca Cola 2022, que se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre a las 6:30 P.M.

“Para nosotros como mexicanos es importante resaltar la tradición del nacimiento, es por ello que nos esforzamos y nos coordinamos entre todo el departamento para que las cosas salgan a la altura, tal como nos hace indicación el Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, alcalde de nuestro pueblo”.

En logística agradeció al personal por el apoyo brindado para la extracción de cenizo, planta que se utiliza para la elaboración de los arreglos.