Alista SP operativo ‘San Judas-Finados’

FRONTERA, COAH.- Listo se encuentra el departamento de Seguridad Pública para cuidar la integridad de quienes acudan a este municipio durante los festejos de San Judas Tadeo el próximo 28 de octubre, así como a las festividades de los fieles difuntos desde el día primero y hasta el 3 de noviembre.

El Director del departamento Juan José Castilla Ramos dijo que es muy importante desplegar más elementos durante estas festividades, toda vez que se tiene que revisar tanto el interior y el exterior del panteón, además de realizar rondines de vigilancia durante la noche.

Explicó que se dialogará con el Director de Recursos Humanos para incentivar a los oficiales con la intención de que cubran un horario extendido durante las festividades, esto para evitar descuidar la ciudad y que por lo menos haya rondines de 40 elementos por turno.

Así mismo mencionó que se dará atención especial al panteón municipal para evitar que jóvenes vándalos ingresen al campo santo y destruyan las capillas y tumbas solo por diversión, toda vez que se tiene la orden de consignar a toda personas que se encuentre causando desmanes al interior del campo santo.

“Hay jóvenes que solo ingresan al panteón para causar destrozos y robar estructuras y cruces metálicas para llevar a venderlas al fierro viejo sin importar el daño que causa a las familias de los finados, por ello consignaremos al Ministerio Público a todos los que sean sorprendidos realizando desmanes en el panteón después de los horarios de cierre”.