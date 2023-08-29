Alistan grito de independencia

FRONTERA COAH-. Todo listo para el tradicional Grito de Independencia en el municipio de Frontera, todos los fronterenses están invitados a disfrutar de la noche mexicana con la presentación de “La Tropa Estrella” y “Mr. Chivo” y “El Mariachi Gama1000”.



Así lo dio a conocer Salvador Estrada de los Santos, regidor del departamento de Arte y Cultura, dijo que esta es una fecha muy importante Mencionó que esta es la fecha más importante para los mexicanos, se recuerdan a los héroes que dieron independencia y libertad, entre ellos Miguel Hidalgo I Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos y más personajes de la historia del país.

Comentó que son dos eventos, uno en el Ejido 8 de Enero a partir de las 7:00 PM, donde el alcalde Roberto Piña junto a los regidores estarán en este magno evento, hay varios artistas de la localidad, una agrupación y cerca de las 8:00 será el Grito de la Independencia, la invitación es para habitantes de 8 de Enero, La Cruz, Diana Laura, Ejido Colón.

A las 9:00 pm será en la cabecera municipal de Frontera en la plaza principal, donde estarán varias agrupaciones como el Mariachi Gama 1000, bailes folklóricos con fuegos pirotécnicos, estarán los grupos de Miguel Alemán Tamaulipas, Grupo Mr Chivo además de la Tropa Estrella.

El año pasado después de dos años del covid acudieron cerca de 10 mil personas por lo que este año, se espera superar la cifra, ya se tiene coordinación con los departamentos como Seguridad Pública, Protección Civil, en los dos lugares para estar al pendiente de los ciudadanos y que todo se lleve a cabo con saldo blanco.

El regidor mencionó que el espectáculo de los fuegos pirotécnicos es una de las actividades que a la gente más le gusta, por eso se tiene preparado un gran número luego de que el alcalde Roberto Piña concluya de dar el grito de Independencia, ya se está decorando la presidencia municipal para este importante evento.