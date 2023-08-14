Alistan limpieza en 50 escuelas

FRONTERA COAH.- Ya iniciaron labores de limpieza en los planteles educativos, esto por parte del departamento de Servicios Primarios y la dirección de Educación, una actividad que se realiza apoyando a las escuelas pero también a los obreros de AHMSA ya que se brinda empleo temporal.

Lo anterior lo dio a conocer Américo Castilla; director de Servicios Primarios, dijo que de acuerdo a las peticiones que llegaron al alcalde, se estará trabajando en la limpieza y rehabilitación de más de 50 planteles.

La mañana de ayer empezaron en la Escuela Primaria Margarito Masa de Juárez, donde había mucha maleza y esto representa una mala imagen pero también un riesgo para los alumnos ya que la maleza genera muchos animales como alacranes, tarántulas y hasta víboras.

“Atendemos dos cosas al mismo tiempo, en esta cuadrilla trabajan 10 personas retroexcavadora camión dopen, tractor y cinco güiras, mencionar que parte de estas güiras nos la donó la empresa Conduit y es todo un trabajo en equipo”, comentó el director.

Dijo que ya se tiene la programación por parte de Servicios Primarios esta semana se atenderán cerca de 10 escuelas sigue La Sierrita después en la Zona Centro en la Escuela Primaria Moisés Asís donde también hay mucho trabajo por hacer.

El director mencionó que esta es una instrucción clara del alcalde Roberto Piña quien está comprometido al 100% con la educación por eso hace este programa integral, además destacó la labor que hasta hoy han realizadas las distintas corporaciones de seguridad, como lo es Seguridad Pública, Protección Civil, Transporte y Vialidad que brindan constantes recorridos para evitar que los amantes de lo ajeno roben en las escuelas.

El director comentó que están trabajando cerca de 50 personas en este programa de empleo temporal, entre Servicios Primarios y Obras públicas pues las constructoras que están realizando alguna obra para el municipio también tienen el compromiso de emplear a la gente de AHMSA.