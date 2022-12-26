Alta cifra de sustracción de menores

SALTILLO, COAH.- Martha Rivera Hernández, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer dio a conocer que la dependencia tiene registro mensual de al menos una sustracción de menores por parte de los padres que deciden no regresar a sus hijos con las madres luego del tiempo de convivencia acordado.

Lo anterior está catalogado como una manera de ejercer violencia en contra de las mujeres; sin embargo, el Código Penal no lo considera un delito grave, es por ello que no existen sanciones para los padres que deciden llevarse a sus hijos sin el consentimiento de las madres, explicó la funcionaria.

“La Fiscalía recibe en la semana de dos a tres reportes de mujeres que denuncian que sus ex parejas no les entregaron a los niños según el acuerdo de convivencia, además de que no les contestan las llamadas y aunque puede ser una situación grave, pues hay casos en los que pasan meses e incluso años, no existen sanciones para los padres”, detalló la funcionaria.

Sin embargo, destacó Rivera Hernández, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer sí puede aplicar protocolos para rescatar a los menores o adolescentes que fueron sujetos a una sustracción.

“Este tipo de casos ocurren generalmente los fines de semana, cuando hay un acuerdo de convivencia con los padres tras una separación o divorcio, y es cuando deciden no regresar a los hijos con su madre para ejercer violencia contra sus ex parejas, pues tratan de seguir dominándolas de esta manera”, agregó.

Finalmente, Martha Rivera Hernández dijo que esta es una situación delicada porque están de por medio los menores, así como la violencia para las madres, ya que ese es el trasfondo: “Es una manera de obligarlas a hacer lo que ellos quieren a pesar de que ya exista la separación o el divorcio, peor mantienen la manipulación a través de los hijos”.