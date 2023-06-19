Amaga alcalde cerrar relleno

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña lanzó un llamado a autoridades de los municipios de la Región Centro para entre todos hacer lo necesario para tener en buen estado el relleno sanitario y advirtió “Y si no me ayudan vamos a tener que cerrarles la puertecita y tendrán que ir a tirar basura a otros lados”.

El pasado domingo, trabajaron todo el día en el relleno sanitario apagando el incendio que se presentó, el alcalde Roberto Piña pudo darse cuenta de que se requiere que haya tierra en relleno sanitario y operarlo de manera urgente, pidió a empresarios que le ayudaran y lo hicieron.

1 / 2 Advirtió que de lo contrario se cerrarán las puertas a los otros municipios de la región. 2 / 2 ❮❯

"Yo les dije si no me ayudan a apagar el incendio todos nos vamos a fumar el humo de ese incendio pero se logró mitigar, no hemos terminado esos incendios se controlan a base de tierra no de agua”, comentó.

Por eso dijo que es importante tener un banco de materiales en la superficie de donde está la basura en el relleno, se necesitan por lo menos 500 toneladas de tierra para darle vuelta a la basura, el domingo la basura de la semana estaba a la intemperie con el efecto lupa ardió todo.

"Tenemos que hacernos responsables Ahmsa tiene problemas en el patronato y ¿qué vamos a hacer?, el relleno está en nuestra ciudad y si no me ayudan vamos a tener que cerrarles la puertecita y tendrán que ir a tirar a otros lados”, comentó.

Dijo que el mensaje era para autoridades municipales de Monclova, Castaños, San Buenaventura, Nadadores que son los que tiran ahí la basura a diario, dijo que hay mucho que hacer, empezando con que está descompuesto el camino, no hay tierra, hay que hacer obra, consideró que se tienen que juntar y trabajar.

“No sé qué prioridades traigan otros municipios pero en el mío la salud es importante, la basura es salud y que prenda el relleno es un tema de insalubridad, ahorita Ahmsa está en problemas lo que tienen que hacer es entrarle son inversiones fuertes se requiere de máquinas, horas hombres y un buen análisis”, comentó.