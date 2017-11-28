Amagan con huelga burócratas de Frontera

Frontera.-Los trabajadores sindicalizados al servicio del municipio, no aceptarán ni negociarían ninguna oferta menor al 4.5 por ciento de incremento durante la revisión de tabulador que actualmente sostienen con el Ayuntamiento, sostuvo el líder sindical Jorge Carlos Mata, quien recordó que el emplazamiento a huelga está marcado para el primero de diciembre.

El dirigente sindical, señaló que hasta el momento solo se les ha ofertado un 3 por ciento como incremento directo al tabulador por parte del Ayuntamiento, pero sostuvo que es una cifra que no aceptarán ya que está por debajo de los que legalmente deberían de ofrecer.

Dijo que la semana anterior iniciaron las negociaciones por la revisión de tabulador, pero hasta el momento no hay ningún acuerdo porque también se tiene pendiente todavía el cumplimiento a todos los compromisos obtenidos en la revisión anterior, mismos que también deben de quedar resueltos en la presente revisión.

Añadió que la intención es no llegar a la huelga, pero sostuvo que como se han dado las cosas pareciera que no hay otra alternativa, por lo que sostuvo que seguirán buscando que en esta misma semana quede concluido el tema.

Pero insistió en que no habrá ningún acuerdo si los ofrecimientos siguen siendo menores al 4.5 que es el monto que por ley se debería de ofrecer, porque es lo que se da conforme a los temas inflacionarios y esto se estipula claramente en las leyes.