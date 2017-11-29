Amenazan tumbar casas de la D. Laura

Frontera.- Ante las pretensiones que se tienen por parte del doctor Jorge Cárdenas, de demoler viviendas en la colonia Diana Laura y generar ahí un área verde, la regiduría de Tenencia de la Tierra advirtió que no permitirán ningún movimiento por lo que los habitantes de ese sector pueden estar tranquilos al menos en lo que resta del año.

Como regidor de Tenencia de la Tierra, Sergio González Arocha, comentó que también buscarán tener contacto con el alcalde electo Florencio Siller para ponerlo en conocimiento de la situación y que no se permita abuso contra los ciudadanos.

Y es que explicó que aún no se resuelve el tema legal que enfrentan los vecinos de la colonia Diana Laura, ya que el doctor Jorge Cárdenas ha señalado que es el propietario legal de los predios, sin embargo, la situación legal no se ha definido y está bajo litigio con un amparo legal.

Por ello, explicó que la inquietud de los vecinos del sector debe de desaparecer al menos en lo que resta de la actual administración pues no permitirán que se abuse de ninguno de ellos tal como se pretende hacer con al menos 600 familias.

Señaló que la inquietud de los habitantes ha ido en incremento y por eso urgieron también a las autoridades a darle celeridad al tema para poder establecer quien es legalmente el propietario de los terrenos y así tomar determinaciones legales al respecto.