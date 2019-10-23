Analiza SIMAS cambiar a energía solar

FRONTERA, COAH.- En la sesión mensual del Consejo de Simas en el cual su presidente actual es Florencio Siller Linaje, revisaron las finanzas necesitando más atención en la energía eléctrica, buscando alternativas para reducir el gasto.

Para el Alcalde de Frontera es importante el ahorro económico, buscando alternativas para que se gaste menos, porque de ahí se impactará mucho más en el mejoramiento de los servicios de agua y drenaje.

Expresó en que una de las alternativas de salvaguardar más recursos económicos, es la energía solar.

Lo analizaron como proyecto fundamental para que la tecnología se use a favor de llevarles el agua a más familias.

Expresó en que una de las alternativas de salvaguardar más recursos económicos, es la energía solar.

“Ambicioso pero no imposible, creo en la medida, que la actualidad de la modernidad nos lo permite, se están dando las oportunidades para aprovechar las tecnologías renovables, además que en Ciudad Frontera tenemos los mantos acuíferos más importantes, y así Simas va a ser autosuficiente y tenga más recursos para más y más inversiones”.