Anuncia Beto Piña sorteo de boletos

FRONTERA COAH-.Mediante un giveaway en su página de Facebook, el alcalde Roberto Piña Amaya estará sorteando en estos días más de cien boletos para el juego de Los Acereros además de jersey y gorras para los habitantes de la ciudad rielera, por lo que invitó a la población a seguir su página y estar al tanto de las dinámicas.

El alcalde comentó que esta actividad es con el objetivo de que las familias disfruten de los juegos de playoff de Acereros de Monclova contra Los Tecolotes de los 2 Laredos, pues es importante apoyar a quienes representan no solo a Monclova sino a toda la región.

Explicó que los boletos son para los juegos del sábado 12 y domingo 13 de agosto y si hay un juego más también se entregarán boletos a la población, mencionó que es prácticamente un hecho que Acereros jugará los tres juegos.

“Que la gente nos siga por las cuentas oficiales de Roberto Piña y Gobierno Municipal Frontera, donde vamos a realizar esta rifa que ahora es conocido como ‘giveaway’, por eso a todos los habitantes de Frontera que les guste el béisbol, los invitamos a que estén al pendiente de esta actividad y todo lo daremos a conocer en esa página”.

Mencionó que cuentan con más de cien boletos, además de algunas unas gorras y jerseys representativos de La Furia Azul, Los Acereros, que también serán rifados a través de las redes sociales.