Anuncia Piña “Dr. Vagón”

FRONTERA COAH-. Ya se tiene una fecha oficial para la llegada del “Dr. Vagón” en Frontera, será del 04 al 07 de octubre del presente año, especialistas estarán brindando la atención médica gratuita no solo a habitantes de Frontera sino de toda la Región Centro.

Así lo dio a conocer Jorge Eduardo Peralta Sánchez, director de Gestión Pública de Ferromex, quien estuvo en el municipio de Frontera en reunión con el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya y se trataron este y más temas en beneficio de los habitantes de Frontera.

“Hemos platicando uno de los muchos temas que tenemos en este patio que es muy importante para Grupo México y Ferromex, es el patio de Frontera Coahuila pero también nos dimos a la tarea de dar la noticia aquí para ofrecer un montón de servicios, como lo es el Dr. Vagón”, comentó Jorge Eduardo Peralta Sánchez.

Señaló que están platicando varios proyectos, pero aprovechó para compartir la noticia sobre que se tiene planeado estar en Coahuila específicamente en municipios como Frontera, Sabinas y Nava.

El Dr. Vagón ofrece una serie de servicios dermatológicos, laboratorios para realizar análisis, un vagón para la mujer, clínica del azúcar, un vagón para los infantes, examen de la vista, del oído, aparatos auditivos y muchos más servicios que la gente debe estar enterada para aprovechar ya que todas las atenciones son gratuitas.

Señaló que afortunadamente en Frontera siempre les va bien con la convocatoria que hace el municipio, estarán durante esos días de octubre en un horario de 6:00 am en adelante y atenderán 500 personas al día.

Lo que se busca es que los ciudadanos aprovechen el esfuerzo de patrocinadores, de Grupo México, la fundación y el Ayuntamiento de Frontera que apoyó en todo el tema de la logística, de la seguridad que se requiere y de la difusión.

Por su parte el alcalde Roberto Piña dijo que están contentos con lo que representa Grupo México porque el doctor vagón ha sido un éxito en Frontera, recordó la última vez que llegó el beneficio a la ciudad, fueron 17 vagones que traían servicios de todo tipo, especialistas.

“Hubo gente no solo de Frontera, aquí están las vías pero la gente es de toda la región y viene gente de todos lados pero viene gente de Lamadrid, Castaños, Monclova, San Buenaventura, todas las áreas estuvieron llenas”, comentó.

Reiteró la invitación a prepararse para aprovechar la atención gratuita, en el vagón de la mujer, del niño, el cine, todas las actividades culturales que tiene el Dr. Vagón.