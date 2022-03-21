Anuncia RobertoPiña más obras

Frontera., Coah.-El Presidente Municipal Roberto Piña Amaya dijo que se presentará ante el Gobierno del Estado una proyección de obras que se quieren atraer al municipio, siendo entre ellas la pavimentación de alrededor de 20 cuadras, incluyendo un circuito vial que construirá por las colonias aeropuerto, jardines de aeropuerto, regidores e industrial.

El edil dijo que estas solicitudes serán presentadas ante el gobierno del estado para que de forma coordinada se puedan realizar cada uno de los proyectos, realizando mezclas de recursos que permitan un avance significativo para el municipio,

Piña Amaya dijo que ya cuentan con un expediente técnico y la inversión aproximada que se requiere para estos proyectos, los cuales representan un aproximado de 260 millones de pesos, buscando la posibilidad de entrarle con el 50% el estado y el 50% el municipio, por lo que dijo, esperará a que estas obras sean autorizadas.

Comentó que son los proyectos de obra pública, introducción de red de agua potable así como pavimentación de vialidades los que más se buscará realizar, esto con la intención de mejorar todos los sectores del municipio y con ello la calidad de vida de los fronterenses.

“Tenemos la obra de recuperación total de agua y drenaje de tres colonias, siendo proyectos apartes que requieren más de 300 millones de pesos, lo anterior para llevar este beneficio a colonias como la totalidad de la Borja, Occidental y Zona Centro”.

Aseguró que los expedientes de estas obras ya se encuentran en la ciudad de México donde se están realizando los análisis de costo/beneficio que es lo que solicita la secretaría de hacienda y de esa manera se pueda contar con el número de folio para ser partícipe de la proyección de recursos para obras del 2023.