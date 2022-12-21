Anuncian operativos Para el transporte

FRONTERA COAH.- Para evitar que taxistas y conductores del transporte público incrementen los costos de las tarifas en estos días de festividad, inspectores estarán muy al pendiente de las quejas y denuncias de los ciudadanos, así lo comentó David Guerrero; director de Transporte y Vialidad.

Durante los días 24, 25 y día último de diciembre así como el día 01 de enero no deben aumentar las tarifas ni de taxistas ni de transporte público, el director comentó que están en constante contacto con dirigentes de cada base.

“No se ha autorizado el aumento, pero al igual los ciudadanos deben saber que en caso de que abusen y aumenten tarifas hay que reportarlos a cualquier inspector de vialidad o directamente en la dirección de transporte”, comentó el director.

Juan David; director de Transporte Público. Además revisarán el tiempo en que tarda en pasar una unidad del transporte público.

Dijo que en el caso de los camiones pasarán más espaciado, la frecuencia de trabajo es igual que en los días festivos, normalmente pasa un camión de 15 a 18 minutos, en festivos es de 20 a 22 minutos, no es tanto pero cualquier reporte se puede hacer con cualquier inspector.

Comentó que también están en contacto con las rutas que andan trabajando en el municipio en caso de un reporte hablarán directamente con los concesionarios.

Además mencionó que estarán haciendo una inspección para detectar las unidades a las que les falte alguna ventana o algo similar, este será sacado de la ruta y tendrán que poner otra unidad en lo que reparan la situación pero no se aplican sanciones, solo no opera hasta que la unidad esté en buenas condiciones.