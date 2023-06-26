Apadrina Piña a estudiantes

FRONTERA COAH-. Ayer se llevó a cabo la primera de muchas graduaciones que el alcalde de Frontera Roberto Piña, estará apadrinando, fue en la primera Profesora Sara Rendón García de la colonia La Sierrita donde el alcalde invitó a los jovencitos a aprovechar las oportunidades y seguir esforzándose, adquiriendo conocimientos que les permitan enfrentarse a la vida.

La graduación de inicio a las 9:00 am, para entonces ya se sentía un intenso calor por lo que por recomendación de la Secretaría de Educación Pública, se hizo lo más breve posible.

Ahí el alcalde entregó un obsequio a los graduados y dio un mensaje dirigido a los padres de familia, mencionó que que es muy importante que estén detrás del esfuerzo de los muchachos, la experiencia, la fuerza, la tenacidad, el amor y el deseo profundo de papás de logar que los hijos salgan adelante, no es un tema ordinario.

“Ellos necesitan que los papás hagan lo extraordinario, si quieres que un muchacho haga cosas extraordinarias tiene que ver a los papás haciendo cosas extraordinarias, las p0alabras empujan pero el ejemplo arrastra”, comentó.

Estos niños están arrancando, por lo que el alcalde comentó que quiere que les vaya muy bien, señaló que ellos aún no tienen la mentalidad de lo que pasa en el exterior, en la ciudad, en el mundo por eso es importante que maestros, papás y todos estén al pendiente de los hijos.

“Yo soy egresado de escuelas públicas, toda mi carrera la hice así y creo que si hay un buen amortigüe, ayuda, respaldo de la familia es muy probable que estos niños salgan adelante y el día de mañana se conviertan en profesionales”, comentó el alcalde.

Dijo que en próximos días arrancará el programa de “Escuela Segura”, para entre todos cuidar los planteles educativos que se queden solas en este periodo, hay que blindarlas y donde falte el tema de limpieza forestación hay que entrarle, para esto se coordinarán con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.