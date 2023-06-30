Apadrina Piña a más estudiantes

FRONTERA COAH-. Jovencitos de la Escuela Primaria 15 de Mayo concluyeron una etapa en sus estudios y continúa preparándose para la vida, ayer tuvieron su graduación y como padrino de generación estuvo presente el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

Los pequeños egresaron de la primaria y lo celebraron entre música, mariachi, baile pero también entre llanto por dejar atrás esta etapa de sus vidas, por dejar a sus maestras y compañeros de estudio.

El alcalde mencionó que es un gusto que lo tomen en cuenta para ser padrino de generación por lo que cumplió con el compromiso que hizo con los alumnos.

En la ceremonia se entregaron los certificados, reconocimientos de buen provecha miento, la generación 2017-2023 culminó con éxito la etapa de primaria y ahora ingresarán a la secundaria.

En la ceremonia también estuvo presente Miguel Huitrón Jaramillo y Angélica Jacobo; directora de educación, quienes felicitaron a los alumnos y también a los papás por impulsar a sus hijos hacia delante.