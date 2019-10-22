Apertura ingenierías sabatinas

FRONTERA, COAH.- Para apoyar a los trabajadores de las diversas empresas a superarse estudiando una carrera universitaria, la Universidad Politécnica Monclova-Frontera apertura incursión de Ingenierías sabatinas en la especialidad de Tecnología en Manufactura.

Ezra Cavazos del Bosque, Rectora de la Universidad dijo que iniciarán esta ingeniería con un total de 20 alumnos, los cuales tomarán sus clases los sábados en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La rectora del plantel Ezra Cavazos dijo que esta modalidad fue creada únicamente para las personas que trabajan.

Explicó que esta nueva modalidad fue creada para todas aquellas personas que trabajan durante toda la semana en turnos o en horarios que no les permiten estudiar, toda vez que con ello se impulsa el crecimiento de los trabajadores, cuya aspiración es tener una carrera profesional y tener un acenso dentro de las empresas donde prestan sus servicios.

Mencionó que gracias al crecimiento y a la gran demanda que tienen las diversas carreras de la universidad, se tomó la decisión de abrir el horario sabatino, ya que durante la semana se cuenta con turnos matutino y vespertino, sin embargo hacían falta espacios para que un mayor número de personas pudieran ingresar a la universidad, por lo que se arrancará con un grupo de 20 estudiantes.

“Teníamos una gran cantidad de solicitudes, razón por la que el consejo decidió abrir este nuevo horario solo para los trabajadores, quienes podrán realizar sus prácticas y proyectos de investigación en las empresas donde actualmente laboran, con la intención de que la primera oportunidad de trabajo la encuentren ahí”.

Así mismo dijo que los estudiantes egresados de la institución son muy solicitados por las empresas, toda vez que además de los conocimientos adquiridos, cuentan con el manejo total del idioma inglés, lo que le da un plus a su conocimiento.