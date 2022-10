Aplican a Mejía Berdeja extrañamiento

SALTILLO, COAH.- Por no cumplir con sus obligaciones como Sub Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, diputados de la oposición solicitaron se le aplique un extrañamiento a Ricardo Mejía Berdeja, ello con el argumento de que la mayor parte del tiempo se la pasa en campañas anticipadas y no desarrollando sus labores para combatir la inseguridad que se vive en el país.

Pedirán un extrañamiento para Ricardo Mejía Berdeja.

Lo anterior lo dio a conocer el Diputado Federal Jaime Bueno Zertuche y añadió que el secuestro el alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, no es el primer acontecimiento de inseguridad que se vive en el país y sobre todo durante los fines de semana; sin embargo, Mejía utiliza esos días para promoverse como candidato a Gobernador de Coahuila.

"Lamentamos mucho lo que le sucedió al alcalde de Guerrero, secuestrado en Tamaulipas y que fue liberado casi 15 horas después gracias a las acciones conjuntas del Gobierno de Coahuila con las autoridades de Nuevo León, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pero estas situaciones ocurren en el resto del país y el Sub Secretario Federal de Seguridad Pública no los atiende", reiteró el funcionario.

Bueno Zertuche explicó que ya anteriormente se hizo el plagio de otro alcalde y una de las diputadas de oposición federal hizo la solicitud para el extrañamiento y en esta ocasión, se realizará la petición de uno más para Mejía: "El Sub Secretario no está abocado directamente a lo que tiene que hacer, a pesar de que tiene una responsabilidad muy importante y que requiere se le dedique tiempo, mismo que él utiliza para hacer actos anticipados de campaña en Coahuila".