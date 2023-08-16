Aplican recursos para las escuelas

Una bolsa de 300 millones de pesos es el recurso que se destina en Coahuila a la reparación, mejora y acondicionamiento de escuelas de educación básica que así lo requieran.

En algunos casos se ha dado prioridad a la construcción de techumbres de acero, instalación de cercas o bardas perimetrales, obras de remodelación en aulas, sanitarios, colocación de transformadores, cableado de luz, limpieza de cisternas y entre otras, informó el titular de la Secretaría de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro.

Detalló que el recurso ha sido aplicado a través del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física y Educativa (Icifed) para lo que es necesario aplicar una evaluación de las peticiones presentadas ante la Sedu y luego atender las necesidades más urgentes de los planteles escolares.

El presupuesto que se obtuvo para este 2023 también permitió la construcción de 37 nuevas aulas, mismas que estarán terminadas para el próximo octubre.

Saracho mencionó que lo que más interesaba de las obras a realizar, era el suministro de agua en las instalaciones escolares, rehabilitación de baños y la dotación de tinacos a nuevos en planteles donde habían sido robados. También se realizaron trabajos de plomería, tubería y bombas de agua.

De acuerdo con el titular del Icifed, Julio Hernández Hernández, este organismo logró hacer reparaciones en 300 escuelas de las que 256 fueron rehabilitadas y en 37 se construyeron nuevas aulas.