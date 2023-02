Apoya Beto a deportistas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Por segundo año consecutivo el joven atleta cieneguense Emiliano Villarreal Almaguer obtuvo el Primer lugar en las eliminatorias del Estatal de atletismo, en pruebas de pista y campo, que se llevaron a cabo el pasado fin de semana en el óvalo de tartán ubicado al interior de la Unidad Deportiva Torreón.

El Ingeniero Beto Villarreal Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas brindó su respaldo a un grupo de atletas hombres y mujeres que fueron parte de este selectivo rumbo a los Nacionales Conade 2023.

Con hospedaje y transporte se apoyó a los estudiantes cieneguenses quienes dieron su mejor esfuerzo en pruebas de 100, 400, 500, 1500 metros planos, además de 3 mil metros con obstáculos y pruebas con vallas en categorías infantiles donde se tuvo apoyo a los jueces con el súper moderno sistema de "Photo Finish", para despejar cualquier duda.

"Estamos muy contentos de ver los resultados de nuestros jóvenes cieneguenses, reconocemos el éxito de Emiliano Villarreal quien obtuvo el primer lugar en 100 y 200 mts planos, además formará parte del relevo 4x100 de la selección de Coahuila en la categoría sub 18 y representará al estado del 11 al 15 de abril en San Luis Potosí en el macro regional CONADE" dijo entusiasmado el alcalde Beto Villarreal.

ROGER ENRIQUE VILLALOBOS SEGUNDO LUGAR 100 METROS

El Edil también felicitó al joven Roger Enrique Villalobos Trejo quien subió al podium con su paisano en el segundo lugar en 100 mts planos en la categoría sub 18.

Otros de los destacados atletas son del Club Ciénegas Run Yeimi Martínez López quien obtuvo el 3er lugar en 600 mts categoría sub 14, Abel Ferrel Hinojos con el 2do lugar en 80 mts planos y 3er lugar en 150 mts planos categoría sub 14.

Entre los atletas participantes que fueron impulsados por el Ayuntamiento para su estancia en los Estatales de Torreon, destaca Ian escareño Delgadillo categoría sub 18, Luis Oswaldo mancha Gaytán categoría sub 18, Jesús Eusebio Rodríguez Rodríguez categoría Sub 14, Ángel Sebastián Hernández categoría sub 14 y Angel Roberto Mata Triana sub 16 compitió en 600 y 2000 mts planos