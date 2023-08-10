Apoya Ciénegas a tutoras CONAFE

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez ha impulsado políticas públicas en bien de los jóvenes emprendedores con visión en el modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar desarrollado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Al ser el CONAFE una oportunidad para generar educación de calidad, el Ayuntamiento de Cuatrociénegas reconoce al educador comunitario de acompañamiento rural.

El Ing. Agrónomo Beto Villarreal, hizo la entrega de apoyos a las jóvenes capacitadoras de preescolar CONAFE quienes ya iniciarán sus tutorías.

Mediante el departamento de Desarrollo Rural Sustentable, el director Luis Rodríguez, recibió la petición por parte de las capacitadoras de la CONAFE para solventar los gastos de traslado del ciclo de tutorías durante este mes, llevándose a cabo en los ejidos Santa Teresa, Tanque Nuevo, Cerros Prietos y Cuates de Australia.

En este ciclo se obtiene la adquisición de habilidades y competencias; conocimientos, así como el desarrollo de capacidades según el entorno, pues se trabaja primero al reconocer las carencias y desafíos que enfrenta el sistema educativo de Conafe, por ello el Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, les otorgó el apoyo respondiendo inmediatamente a su petición.