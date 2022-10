Apoya Ciénegas con medicamentos

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Marisela Martínez Martínez, regidora de Salud, aprovechó la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública, para invitar a la ciudadanía a realizar donativos de medicamentos no caducos con el objetivo de abastecer las unidades y dispensarios médicos de la cabecera municipal y de los diversos ejidos pertenecientes a Cuatro Ciénegas.

"Invitamos a la ciudadanía a donar medicamentos para brindar el abastecimiento a las unidades médicas de ejidos y del área urbana, así como también, material de curación como gasas, alcohol o algunos ungüentos o pomadas para dolores que son los más demandantes" informó la regidora.

Invitan a la ciudadanía a realizar donativos de medicamentos no caducos.

Dijo que el trabajo coordinado con el director del departamento, C. Javier López Seispardo y el coordinador Prof. Juan Miguel Hernández Álvarez, se está llevando a cabo una intensa jornada de concientizacion en familias para no quedarse con medicamento que ya no utilizan en buen estado pues hay personas que requieren de su ayuda.

Este tipo de colecta da la oportunidad de reutilizar medicamentos no caducos que otros pacientes ya no usaron y se brinda la posibilidad de recibir material de curación, equipo de protección personal e incluso apoyos funcionales, como son sillas de ruedas, muletas o andaderas que pueden ser canalizadas a gente que los necesita, pero que no tiene los recursos para adquirirlos, entonces se genera un entorno de dar y recibir a los más vulnerables.