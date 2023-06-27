Apoya Frontera a Teto y Cruzita

El Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Frontera realiza acciones que marcan la diferencia con otras administraciones que han estado al frente del DIF, la prueba está en la atención que se ha brindado a Teto y Cruzita, dos hermanos en situación de indigencia a quienes bañan, alimentan y les hacen un cambio de look.

La misma labor se lleva a cabo con otras personas que viven en situación de calle a las cuales también se ha apoyado con alimentos, bebidas, ropa y hasta refugio.

La primera dama Claudia Verónica Martínez Valdez y la directora del DIF, Jaqueline Montelongo, se han mantenido al pendiente de los hermanos, quienes vagan por las calles de la Zona Centro de la ciudad.

Y como muestra de agradecimiento, ambos responden con una sonrisa en su rostro después de que todo el personal cooperara en ofrecerles un lugar donde bañarse, un corte de cabello, comida caliente, ropa y zapatos.

La atención ha sido constante hacia ellos y el compromiso es continuar ayudándolos pues Teto padece una enfermedad mental mientras que Cruz se encuentra sana pero no se despega de su hermano para protegerlo.