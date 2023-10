Apoya Frontera la lucha contra el cáncer

FRONTERA COAH.- El mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, por ello el alcalde Roberto Piña ha sido muy reiterativo en la importancia que tiene que las mujeres fronterenses estén en constante revisión para prevenir este mal silencioso, dijo que todo su personal del sexo femenino será enviado al Dr. Vagón para que les practiquen una mamografía.

El alcalde comentó que este es un tema que tiene que ver con la revisión y prevención del cáncer de mama, el Dr. Vagón tienen los mejores aparatos y la mejor tecnología, las mujeres cada año se tiene que estar revisando por lo que las mujeres quienes acudieron el año pasado este año también irán.

"No hay un enemigo más claro de la mujer que el cáncer de mama, es más cruel y más asesino que el crimen organizado, se mueren mucho más mujeres de cáncer que de cualquier otro tipo de accidentes o situación en este país", comentó el alcalde Roberto Piña.

Por eso la prevención tiene mucho que ver, señaló el alcalde y sí ahí está el vagón en Frontera y los especialistas para la revisión, es importante que aprovechen la oportunidad.

"Yo no obligo a mí personal de presidencia para ninguna actividad, pero en este sí voy a mandar a todas las mujeres, no sé cuantas sean pero todas van a ir, he visto los ojos de amigas entristecerse, comenzar a tener sus ojos cristalinos y cuando les ha preguntado qué les pasa, le han contado que le detectaron una bolita en el seno, hace poco le pasó afortunadamente era benigno pero hay que prevenir cualquier situación", comentó el alcalde.

Exhortó a las mujeres a no dejar pasar la oportunidad y que por el contrario sea el amor hacia sus familias lo que las impulse a revisarse constantemente antes de que sea tarde.