Apoya FronteraBus traslado de alumnos

FRONTERA, COAH.- Tan solo en lo que va del mes de diciembre, el FronteraBus 1 y 2 ha trasladado de forma gratuita a estudiantes de 12 centros educativos hasta salones de fiesta, cines y otros lugares en donde sus maestros les han organizado las tradicionales posadas navideñas.

Angélica Jacobo, coordinadora de Educación, mencionó que el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya siempre está dispuesto a apoyar a la educación por ello ha puesto a disposición de la sociedad estudiantil y docente dos unidades.

A través del programa FronteraBus se benefician más de 150 jóvenes que estudian en universidades de Monclova pero como desde el mes pasado se encuentran de vacaciones ahora han sido las primarias y equipos deportivos los que están haciendo uso de los autobuses.

"El FronteraBus no ha parado, llevamos a 200 pequeños de la escuela Niños Héroes al Cinemex en donde se les hizo su posada y así vamos a continuar ayudando a los planteles que soliciten este servicio pues sabemos que se apoya a la economía de los padres de familia quienes en estas fechas generan muchos gastos por compras de la Navidad" dijo.

Alumnos del jardín de niños Club de Leones fueron llevados a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, los de las escuelas Américas Unidas y Sara Rendón al CETis 46 entre otros centros educativos y equipos deportivos que han usado los camiones.