Apoya Hugo a profesores

San Buenaventura, Coahuila.- El profe Hugo Iván Lozano Sánchez Presidente Municipal de San Buenaventura junto a la regidora de educación Rocío Rodríguez Carreón y la directora de educación Rosa María Hipólito, visitó las Primarias Dr. Ruperto Del Valle, Ricardo Flores Magón y Escuela Margarita Maza donde saludó a sus amigos los maestros que durante esta semana se están preparando con el trabajo de bienvenida a los alumnos.

Entregó una serie de paquetes con material didáctico que será de gran apoyo en la enseñanza de los docentes.

Recordó el entusiasmo de estas fechas donde siendo estudiantes de la Escuela Normal ya se preparaban como maestros y maestras para comenzar cada ciclo escolar concentrados en el Plan de Estudios a impartir según el grado.

Agradeció a las autoridades educativas que forman parte del proceso de trabajo instructivo en la semana del Consejo Técnico Escolar entre ellos directores, supervisores y Jefes de Sector por la oportunidad de estar con sus amigos y compañeros maestros unos minutos y decirles en este regreso a clases qué cuentan con su apoyo como alcalde y profesor por elección de la noble labor; desearles lo mejor que sea un ciclo escolar de éxito.

“A los maestros y las maestras que están preparando el protocolo para el lunes arrancar el ciclo escolar 2023-2024 con todos los alumnos que están esperando ya ingresar a la escuela algunos con muchos nervios porque va a ser su primer año de entrar a la escuela y otros con el gusto de reencontrarse. Mi felicitación para las escuelas de San Buenaventura que están comprometidas con el trabajo que se hace todos los días y nosotros pensamos que si podemos apoyar un poquito con un granito de arena en las escuelas nos va a dar una mejor comunidad por ello desde ayer iniciamos el recorrido en primarias y secundaria donde más de 400 maestros están laborando en este nivel básico” externo el alcalde.

Un momento de interacción amena mostraron los maestros al alcalde Hugo Lozano por la atención y demostrar apoyo a los docentes.