Apoya Hugoa familias

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. - El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez continúa visitando a familias de San Buenaventura para atender sus necesidades.

Entre ellas llevar beneficios a personas vulnerables o con discapacidad gracias a las acciones que desde el Ayuntamiento se trabajan, así como los apoyos que la fundación paisanos unidos que coordina amablemente el señor José Romo Palos y su esposa Lourdes Romo entregan al DIF como la donación de aparatos ortopédicos, pañales y muchas acciones a favor de las personas con más vulnerabilidad.

El alcalde Hugo Lozano llegó con gusto a entregar una silla de ruedas donada por la organización paisanos unidos. Visita a familias de San Buenaventura para atender sus necesidades.

El alcalde Hugo Lozano llegó con gusto a entregar una silla de ruedas donada por la organización paisanos unidos Mx al señor Gilberto Sandoval Cordoba del ejido santa Gertrudis, siendo la familia quienes agradecieron este gesto de la atoridad municipal.

También el Edil entregó una andadera con asiento a la señora Julia Magdalena quien vive en la Zona Centro y lo recibió con júbilo por estar atento en estas fechas decembrinas.

Lorena Del Valle directora del DIF es la encargada de recibir las gestiones de este concepto y trasladar beneficios que envía Paisanos Unidos desde Fort Worth, Texas.