Apoya SP a ancianito

Castaños, COAH.-La Dirección de Seguridad Publica que encabeza Miguel Ángel Tapia hizo entrega de material de construcción a persona de la tercera edad de la colonia Libertad de Castaños.
Cemento, varilla y latas de pintura fue el material que elementos de Seguridad Publica hicieron entrega a habitante de este sector para la rehabilitación de su vivienda, ya que en temporadas de lluvias el agua se trasmina mojando parte del mobiliario.
Es en el domicilio Apolonio de Luna número 1150 de la colonia Libertad, donde habita el señor Manuel Hernández, a donde agentes de seguridad pública acudieron para hacer entrega de dicho apoyo. El director de Seguridad Publica Miguel Ángel Tapia indicó que tuvo conocimiento de que el señor Manuel Hernández no contaba con el recurso para poder adquirir el material de construcción y reparar su vivienda, ya que en anteriores lluvias había sido afectado. Extraoficialmente se supo que es con recurso propio del Jefe Policiaco Miguel Ángel Tapia para apoyar a quienes más lo necesitan, en temporada invernal ha hecho entrega de cobertores y alimento a adultos mayores de los diferentes ejidos de esta ciudad.