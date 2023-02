Apoyan a AHMSA,Piña y Juan Antonio

FRONTERA COAH-. Apoyo total para Altos Hornos de México, señalaron los alcalde de Frontera y Castaños ante la difícil situación por la que atraviesa la empresa de la que esperan que pronto haya buenas noticias para bienestar y tranquilidad de las familias en la región.

"Si este tema de AHMSA hubiera pegado en otro momento no se tendría oportunidad de aguantar el daño que representa el problema de esa empresa, la diversificación, el hecho de que empresas del tamaño de Gunderson Trinity Arcosa, Aptiv, todas etas empresas dan la oportunidad de poder mermar el golpe que representa AHMSA", comentó el alcalde Roberto Piña.

Dijo que siguen creyendo fuertemente que saldrán adelante con el tema de AHMSA, señaló que como administración municipal tienen un respaldo total hacia la empresa.

No se está viendo con ellos temas de predial, de nada, sino de un tema de colaboración, el Ayuntamiento de Frontera se está haciendo cargo del relleno sanitario y dijo que el ingeniero García Castellan ya sabe que Frontera está en disposición de seguir colaborando.

"El nopal es tuyo cuando tiene tunas y cuando tiene espinas, no solo cuando da tunas, ahorita tiene puras espinas pero lo que nos corresponde es fortalecer en lo que nos alcance para que la empresa salga adelante, no me gusta meterme en escenarios que no le alcanzan porque no tiene capacidad para saber qué va a pasar, pero lo que sí es que se tiene Altos Hornos para mucho tiempo más", comentó.

Por su parte Juan Antonio Garza García mencionó que Castaños tiene obreros en AHMSA es necesario dialogar en forma armónica, sindicatos, trabajadores, empresarios para llegar a un acuerdo para fortalecer la empresa y la economía de la región porque hace mucha falta.

Señaló que el pasado jueves se tuvo un dialogo entre directivos de alto nivel, esperan que haya un buen entendimiento por beneficio de la Región Centro.